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Порт Южный перевалил рекордный объем грузов в 15 млн т

15.10.20 14:43 , ГМК Центр
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Государственное предприятие "Морской торговый порт "Южный" по состоянию на 15 октября перевалил рекордные за всю историю предприятия 15,18 млн т грузов. За 2019 год госстивидор обработал 15,15 млн т грузов.

Об этом сообщает пресс-служба предприятия на своей странице в Facebook.

Основные грузы порта демонстрируют положительную динамику. С начала года "МТП "Южный" обработал 12 млн т руды, которая составляет 83% от общего грузооборота, 1,53 млн т угля, а также 630 тыс. т чугуна.

"Мы занимаемся увеличением интенсивности обработки имеющейся номенклатуры грузов. Служба эксплуатации постоянно работает над вопросом привлечения новых грузопотоков. Модернизируем инфраструктуру, чтобы перегружать не только навалочный груз", – прокомментировал Сергей Ковшар, и.о. директора ГП "МТП "Южный".

С начала 2020 года госстивидор принял 262 судна и обработал 210,1 тыс. полувагонов.

ГП "МТП "Южный" оперирует причалами №5-9 и №38 морского порта "Пивденный". В порту "Пивденный" также расположен рудно-угольный терминал "ТИС-Руда".

МинПром

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