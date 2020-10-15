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Генпрокурор отказалась возобновлять дело Роттердам+

15.10.20 14:23 , Украинские новости
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась отменить постановление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о закрытии уголовного производства по формуле "Роттердам+", тогда как ранее сообщалось, что САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.

"Отказала в удовлетворении жалобы на закрытие дела", – сказал он.

Источник отметил, что в удовлетворении жалобы было отказано по формальной причине, мотивируя это тем, что не поступили материалы.

Как сообщалось, САП готова возобновить дело "Роттердам+" в случае соответствующего решения суда.

Национальное антикоррупционное бюро подало руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора жалобы относительно закрытия уголовного производства относительно формулы "Роттердам+".

Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по формуле "Роттердам+".

МинПром

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