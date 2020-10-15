Генпрокурор отказалась возобновлять дело Роттердам+ Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась отменить постановление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о закрытии уголовного производства по формуле "Роттердам+", тогда как ранее сообщалось, что САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка.



Об этом Українським Новинам сообщил источник в Офисе генпрокурора.



"Отказала в удовлетворении жалобы на закрытие дела", – сказал он.



Источник отметил, что в удовлетворении жалобы было отказано по формальной причине, мотивируя это тем, что не поступили материалы.



Как сообщалось, САП готова возобновить дело "Роттердам+" в случае соответствующего решения суда.



Национальное антикоррупционное бюро подало руководству Специализированной антикоррупционной прокуратуры и Офиса генерального прокурора жалобы относительно закрытия уголовного производства относительно формулы "Роттердам+".



Специализированная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство по формуле "Роттердам+".



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



