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Генпрокурор отказалась возобновлять дело Роттердам+
15.10.20 14:23 , Украинские новости
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Генеральный прокурор Ирина Венедиктова отказалась отменить постановление Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) о закрытии уголовного производства по формуле "Роттердам+", тогда как ранее сообщалось, что САП не видит оснований для повторной подачи ходатайства об отстранении главы Окружного суда Киева Вовка.
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