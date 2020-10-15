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Ferrexpo передала больнице Горишних Плавней аппарат гемодиализа

15.10.20 13:30
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Компания Ferrexpo передала Больнице интенсивного лечения I уровня Горишних Плавней аппарат гемодиализа "искусственная почка" Diapact (производства компании BRAUN, Германия). Об этом сообщает пресс-служба компании.

Данный аппарат будет использоваться в отделении реанимации для проведения гемодиализа пациентам с острой почечной недостаточностью, полиорганной недостаточностью (в т.ч. вызванной COVID-19) и интоксикациями. Стоимость этого оборудования составила более 1,1 млн. гривен.

"Мы благодарны компании Ferrexpo за такой подарок, который поможет поддерживать жизнедеятельность наших пациентов. Очень ценно, что кроме помощи, связанной с борьбой с коронавирусом, мы получаем оборудование, которое жизненно необходимо и в не эпидемический период", - отметили в медучреждении.

Как подчеркивается в сообщении, компания Ferrexpo продолжает следить за ситуацией с распространением коронавируса, изучать потребности больниц и оперативно закрывать их в рамках своей программы помощи по борьбе с COVID-19.

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали.

Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа.

В 2019 г. компания произвела 10,5 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США.

МинПром

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