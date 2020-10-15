Повышение тарифов на э/энергию приводит к спаду промпроизводства - Каленков Стремление НКРЭКУ решать проблемы энергетической отрасли за счет промышленности – это путь в никуда. Такое мнение высказал президент Объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александр Каленков.



"По логике, эта комиссия должна понимать, что именно промышленность – главный потребитель энергии в стране. Постоянные повышения тарифов для предприятий приводят лишь к тому, что объемы производства в стране начинают падать. Соответственно, заводы потребляют меньше, энергетические предприятия начинают меньше зарабатывать, и регулятор делает что? Правильно. Снова повышает тарифы. Так и замыкается этот порочный круг", - отметил он.



Д.Каленков подчеркнул, что украинская промышленность не сможет вытянуть на себе всю экономику Украины, если ей на плечи постоянно добавлять нагрузку. "А именно этим занимается НКРЭКУ, пытаясь за счет украинских предприятий решить проблемы, возникшие по большей мере из-за коррупционных схем и непрофессионального руководства самого регулятора", - уверен президент "Укрметаллургпрома".



По его словам, очередное повышение тарифа на передачу электроэнергии – это еще одна попытка добить промышленников от НКРЭКУ. Регулятор отказывается видеть, что есть и другие пути погашения задолженности перед зеленой генерацией, сказал он. Например – европейская практика выпуска ОВГЗ, которые помогут рассчитаться с энергетиками силами государства. А.Каленков напомнил, что соответствующий законопроект уже подготовлен и зарегистрирован в Верховной Раде.



"Именно государство, в лице НКРЭКУ, спровоцировало коллапс в энергетическом секторе страны. А соответственно, решать эту проблему должно самостоятельно. Не уничтожая промышленность, которая приносит в госбюджет львиную долю налогов и сборов, и обеспечивает украинцев рабочими местами", - подытожил А.Каленков.



МинПром



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