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Алюминиевый гигант Alcoa никак не может выйти в прибыль

15.10.20 14:02 , МеталлТорг
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 Чистый убыток американского алюминиевого гиганта Alcoa Corp. в январе-сентябре 2020 года уменьшился в 4,9 раза и составил 166 млн долл., говорится в пресс-релизе производителя.

Выручка компании в годовом выражении сократилась на 13,8% — до 6,894 млрд долл.

По итогам третьего квартала чистый убыток Alcoa составил 49 млн долл., сократившись в 4,5 раза по сравнению с убытком годичной давности и почти вчетверо - относительно второго квартала текущего года. Выручка компании упала в годовом выражении на 7,8% — до 2,365 млрд долл., что, однако, на 10% больше, чем в апреле-июне текущего года.

Alcoa продолжает стратегические действия по снижению затрат, включая анализ существующих производственных мощностей и непрофильных активов, а также другие программы сохранения денежных средств.

В четвертом квартале Alcoa ожидает стабильных квартальных результатов в бокситовом сегменте. В сегменте глинозема ожидаются более низкие результаты из-за более высоких затрат на электроэнергию и изменения структуры поставок потребителям. В сегменте алюминия компания также ожидает снижения показателей.

Ранее сегодня сообщалось, что Alcoa приняла решение о закрытии большей части мощностей алюминиевого завода San Ciprian в Испании.

МинПром

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