Операторы вагонов в России просят не ограничивать импорт украинских колес

Cоюз операторов железнодорожного транспорта (СОЖТ; в союз входят "Нефтетранссервис", "Русагротранс", Федеральная грузовая компания, "Трансконтейнер", Первая грузовая компания и др.) обратился к первому вице-премьеру Андрею Белоусову, курирующему транспорт, с просьбой не вводить ограничения на импорт железнодорожных колес из Украины. Об этом говорится в письме, направленном А.Белоусову председателем президиума СОЖТ Игорем Ромашовым 13 октября. Письмо есть в распоряжении РБК, его подлинность подтвердил представитель союза.



Как пишет глава СОЖТ, рынок производства колес в России представляет собой "олигополию с двумя крупнейшими производителями — Evraz Романа Абрамовича и партнеров и Объединенная металлургическая компания (ОМК) Анатолия Седых, — занимающими более 80% рынка, которые даже при снижении спроса продолжают диктовать ценовые условия".



На прошлой неделе источники РБК сообщили, что Минтранс предложил запретить импорт украинских железнодорожных колес и решение об этом может быть принято до конца 2020 года. Причина возможного введения ограничений — спрос на колеса на российском рынке стал ослабевать с четвертого квартала 2019 года. Это произошло во многом из-за возросшего количества вагонов, которые временно не используются, а мощностей Evraz (510 тыс. штук) и ОМК (850 тыс. штук) достаточно, чтобы полностью обеспечить потребности внутреннего рынка. До 21 января 2021 года украинские колеса облагаются антидемпинговой пошлиной в размере 34,22% от их стоимости, введенной Евразийской экономической комиссией (ЕЭК), но из-за падения спроса и на Украине эксперты указывали на риск демпинга со стороны украинских производителей.



Глава СОЖТ в письме А.Белоусову указывает, что на фоне снижения спроса цены на железнодорожные колеса снизились с 80–100 тыс. до 60–65 тыс. руб. за штуку, но это вдвое выше уровня 2018 года.



По данным И.Ромашова, в период пандемии ставки операторов и производство вагонов снизились вдвое, а доля железнодорожных колес в стоимости нового вагона составила 16–17%. В 2018 году она находилась на уровне 7–8%. В связи с этим он просит А.Белоусова создать условия для свободного оборота этой продукции.



Представитель одного из участников СОЖТ, "Трансконтейнера", подтвердил, что цены, несмотря на снижение с начала 2020 года, не достигли уровня 2017–2018 годов.



МинПром

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