От ограничения сроков эксплуатации вагонов пострадают сами производители

Украинские вагоностроители предлагают сжечь дом вместо того, чтобы сделать в нем ремонт. Такое мнение высказал народный депутат Муса Магомедов.
"Приблизительно с этим можно сравнить инициативу, которую уперто навязывают Кабинету министров – списать треть подвижного состава железной дороги, чтобы вагоностроители получили гарантированные заказы на производство", - сказал он.
Нардеп обратил внимание на тот факт, что вагоностроители не дают никаких подкрепленных официальной статистикой расчетов и доказательств того, что сверхнормативная эксплуатация вагонов не выгодна экономике или даже вредна.
"По их логике, срок вагонов вообще следует снизить до 3 лет! Это что же получается – девиз экономика должна быть экономной - в топку, главное, чтобы отечественные вагоностроители были обеспечены заказами?! Увы, но сказать, что их продукция на голову выше мировых аналогов по качеству или значительно дешевле – нельзя. А тут еще и выброси эти вагоны через три года!?", - отметил он.
"Есть одна непреложная истина – увеличение затрат в промежуточном производстве не создает новой добавленной стоимости в экономике. По такой логике, можно все предприятия обязать ежедневно мыть машины, даже если они абсолютно чистые, выбрасывать с полок магазинов продукты, даже если они еще пригодны к употреблению, а всех граждан заставить каждую неделю покупать новую обувь. Но суть в том, что абсолютно все, даже в итоге сами производители, от таких алогических решений только проиграют", - резюмировал М.Магомедов.