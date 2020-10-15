В Китае вводят сезонные ограничения на выплавку стали и чугуна Власти городского округа Таншань, крупнейшего металлургического центра в КНР, ввели в действие зимние ограничения на производство чугуна и стали, действующие до 31 марта 2021 г.



Все металлургические предприятия в округе разделены на пять категорий в соответствии с уровнем их очистных сооружений.



Комбинаты, отнесенные к первой категории и выполняющие экологические стандарты имеют право самостоятельно определять свои производственные планы. Для остальных четырех категорий предусматривается снижение уровня загрузки мощностей аглофабрик и доменных печей в пределах от 10 до 45%.



Кроме того, в случае ухудшения экологической обстановки власти могут вводить для металлургических предприятий кратковременные производственные ограничения.



По оценкам Argus Media, ограничения не настолько жесткие, как прошлой зимой, когда они составляли от 20 до 50%. К тому же, за последний год некоторые заводы модернизировали свои системы газоочистки. Всего снижение выплавки чугуна от уменьшения загрузки оценивается, максимум, в 750 тыс. т в месяц, что для Китая не принципиально.



Тем не менее, если ограничения будут соблюдаться достаточно жестко (чего не было прошлой зимой), некоторые предприятия в Таншане могут увеличить сторонние закупки передельного чугуна и товарных полуфабрикатов.



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