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Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов нанесет сокрушительный удар по экономике

15.10.20 12:24
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Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов нанесет сокрушительный удар по всей экономике страны. Такое мнение высказал народный депутат Дмитрий Шпенов.

Нардеп обратил внимание на то, что под предлагаемые Мининфраструктуры критерии списания попадает 60 тис. вагонов - 30% всего рабочего парка. Но такое же количество новых вагонов украинские вагоностроители могут поставить взамен лишь за 2-3 года.

"В итоге, из-за дефицита вагонов, сократится количество и вырастет стоимость перевозок. А перерасходы будут заложены в конечную стоимость всех товаров и услуг – даже металла для новых вагонов! Больше всех пострадают "Укрзализныця", аграрии и металлурги, энергетики, "загнется" даже Большая стройка Зеленского – возить щебень для дорог станет дороже или вообще нечем", - подчеркнул он.

Д.Шпенов также предложил украинским вагоностроителям заняться реальной модернизацией своего производства, повышать качество и конкурентоспособность продукции, вместо попыток выплыть из кризиса, утопив всю экономику.

МинПром

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