Химзаводы Украины допускают остановку из-за повышения тарифов на э/энергию Повышение любых тарифов на электрическую энергию в Украине приведет к остановке химических предприятий, выпускающих минеральные удобрения, что несет угрозу продовольственной безопасности страны. Такое заявление сделал Алексей Голубов, президент Союза химиков Украины.



"Мы категорически против повышения тарифов на электроэнергию в любом варианте, будь то генерация, передача или распределение э/энергии. Это приведет к остановке основных мощностей химзаводом, которые выпускают минеральные удобрения. А это, в свою очередь, повлечет за собой дефицит удобрений, неурожай и т. д., вплоть до появления угрозы продовольственной безопасности Украины", - отметил он.



По его словам, сейчас средняя рентабельность химпредприятий составляет 1,3%. "Предприятия балансируют на грани убыточности и могут остановиться в любой момент. Если это произойдет, то кому будет нужна эта дорогая электроэнергия?", - подчеркнул А.Голубов.



Он также высказал мнение, что постоянный рост тарифов на э/энергию связан с завышенными ценами на "зеленую" электроэнергию СЭС и ВЭС. "Государство не знает, как платить по этим "зеленым" тарифам. Почему это перекладывают на плечи промышленности, которая и так влачит жалкое существование? Любое повышение тарифов пагубно сказывается на всей промышленности", - констатировал президент Союза химиков Украины.



МинПром



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