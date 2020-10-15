Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Химзаводы Украины допускают остановку из-за повышения тарифов на э/энергию

15.10.20 11:30
печать
размер текста:

Повышение любых тарифов на электрическую энергию в Украине приведет к остановке химических предприятий, выпускающих минеральные удобрения, что несет угрозу продовольственной безопасности страны. Такое заявление сделал Алексей Голубов, президент Союза химиков Украины.

"Мы категорически против повышения тарифов на электроэнергию в любом варианте, будь то генерация, передача или распределение э/энергии. Это приведет к остановке основных мощностей химзаводом, которые выпускают минеральные удобрения. А это, в свою очередь, повлечет за собой дефицит удобрений, неурожай и т. д., вплоть до появления угрозы продовольственной безопасности Украины", - отметил он.

По его словам, сейчас средняя рентабельность химпредприятий составляет 1,3%. "Предприятия балансируют на грани убыточности и могут остановиться в любой момент. Если это произойдет, то кому будет нужна эта дорогая электроэнергия?", - подчеркнул А.Голубов.

Он также высказал мнение, что постоянный рост тарифов на э/энергию связан с завышенными ценами на "зеленую" электроэнергию СЭС и ВЭС. "Государство не знает, как платить по этим "зеленым" тарифам. Почему это перекладывают на плечи промышленности, которая и так влачит жалкое существование? Любое повышение тарифов пагубно сказывается на всей промышленности", - констатировал президент Союза химиков Украины.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:24
Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов нанесет сокрушительный удар по экономике
12:20
Канадская Stelco запустила самую продвинутую доменную печь в Северной Америке
12:06
За 9 месяцев транзит сжиженного газа через Украину сократился на 23%
11:48
Австралийцы нашли еще одно богатое месторождение меди в Чили
11:28
Гениальная идея Мининфраструктуры обойдется бизнесу в 36 млрд грн
11:23
Нафтогаз хочет выкупить евробонды-2022 и 2024 на 335 млн долл. за счет выпуска новых бумаг
11:03
Nippon Steel задумалась о продаже своих активов в США
10:49
В Китае появится новый металлургический гигант
10:31
Alcoa решила закрыть алюминиевый завод в Испании
10:11
Россия решила снять санкции с двух украинских компаний и ждет ответа Киева
09:54
Металлургия Германии не скоро выйдет на докризисный уровень - RWI
09:41
За 9 месяцев 2020 года Китай сократил экспорт алюминия
09:27
МВФ подсчитал убытки мировой экономики от коронакризиса
08:58
В сентябре Boeing не получил ни одного нового заказа
08:20
Из-за карантина выбросы углекислого газа в I полугодии снизились на 8,8%
08:08
Украина собрала 44 млн тонн зерновых
13.10.20
17:51
Днепрометиз заработал свыше 25 млн грн
17:31
Всемирный банк хочет, чтобы частные инвесторы простили кредиты самых бедных стран
17:10
Кабинет министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года
16:51
МВФ решил, что экономика Украины восстановится быстрее, чем считалось
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!