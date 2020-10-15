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Гениальная идея Мининфраструктуры обойдется бизнесу в 36 млрд грн

15.10.20 11:28
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В случае ограничения сроков эксплуатации грузовых вагонов затраты грузоотправителей вырастут на 36 млрд грн в год. Об этом сообщил народный депутат Сергей Магера.

Нардеп подчеркнул, что сегодня железнодорожные вагоны в Украине на вес золота, а предложение вагоностроителей ограничить их срок эксплуатации приведет к списанию 30% рабочего парка и полному коллапсу грузовых перевозок.

"Не трудно догадаться, что эту идею они одолжили у россиян, - уверен С.Магера. – Только вот в России этот фокус вылился в четырехкратное повышение стоимости перевозок. Если применить такую модель к Украине, собственники грузов будут вынуждены платить приблизительно на 120 грн больше за перевозку тонны груза. А их общие затраты вырастут на 36 млрд грн в год".

По его мнению, в вопросе сроков эксплуатации вагонов Украине нужно равняться на экономически успешные страны. "Вот в США срок службы вагона - 50 лет с продлением до 65-ти. А в Европе вообще нет ограничений по сроку, только требования к процедуре его продления! Потому что развитые страны сделали ставку на улучшение качества подвижного состава и его модернизацией", - подчеркнул нардеп.

"Убытки "Укрзализныци" - 12 млрд грн в год, падение промышленного производства в стране - на 8-10% или на 2 млрд дол. в год. А не слишком ли высокая цена за то, чтобы наша вагоностроительная отрасль получила больше заказов?!", - резюмировал С.Магера.

МинПром

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