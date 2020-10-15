Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Австралийцы нашли еще одно богатое месторождение меди в Чили

15.10.20 11:48 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Австралийская компания Hot Chili завершила разведку медно-золотого месторождения Costa Fuego в северной части Чили. Как сообщает компания, запасы месторождения составляют около 2,9 млн т меди, 2,7 млн унций золота, 9,9 млн унций серебра и 64 тыс. т молибдена. Среднее содержание меди в руде оценивается в 0,48%. Это одно из крупнейших в мире медных месторождений, не принадлежащих какой-либо крупной компании.

В 2021 г. Hot Chili планирует приступить к составлению ТЭО проекта и, очевидно, к поиску финансирования и стратегического партнера. Рудник, как предполагается, будет сочетать открытую и подземную разработку трех участков, объединенных конвейером длиной 40 км. Его производительность оценивается в 100 тыс. т меди в концентрате и 100 тыс. унций золота в год.

Компания отмечает, что Costa Fuego выгодно отличается своей логистикой. Месторождение расположено на высоте 800-1000 м над уровнем моря, расположено всего в 14 км от Пан-Американского шоссе и в 50 км от морского порта, к которому поблизости проложена железная дорога.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
12:24
Ограничение срока эксплуатации грузовых вагонов нанесет сокрушительный удар по экономике
12:20
Канадская Stelco запустила самую продвинутую доменную печь в Северной Америке
12:06
За 9 месяцев транзит сжиженного газа через Украину сократился на 23%
11:30
Химзаводы Украины допускают остановку из-за повышения тарифов на э/энергию
11:28
Гениальная идея Мининфраструктуры обойдется бизнесу в 36 млрд грн
11:23
Нафтогаз хочет выкупить евробонды-2022 и 2024 на 335 млн долл. за счет выпуска новых бумаг
11:03
Nippon Steel задумалась о продаже своих активов в США
10:49
В Китае появится новый металлургический гигант
10:31
Alcoa решила закрыть алюминиевый завод в Испании
10:11
Россия решила снять санкции с двух украинских компаний и ждет ответа Киева
09:54
Металлургия Германии не скоро выйдет на докризисный уровень - RWI
09:41
За 9 месяцев 2020 года Китай сократил экспорт алюминия
09:27
МВФ подсчитал убытки мировой экономики от коронакризиса
08:58
В сентябре Boeing не получил ни одного нового заказа
08:20
Из-за карантина выбросы углекислого газа в I полугодии снизились на 8,8%
08:08
Украина собрала 44 млн тонн зерновых
13.10.20
17:51
Днепрометиз заработал свыше 25 млн грн
17:31
Всемирный банк хочет, чтобы частные инвесторы простили кредиты самых бедных стран
17:10
Кабинет министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года
16:51
МВФ решил, что экономика Украины восстановится быстрее, чем считалось
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!