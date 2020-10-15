Австралийцы нашли еще одно богатое месторождение меди в Чили Австралийская компания Hot Chili завершила разведку медно-золотого месторождения Costa Fuego в северной части Чили. Как сообщает компания, запасы месторождения составляют около 2,9 млн т меди, 2,7 млн унций золота, 9,9 млн унций серебра и 64 тыс. т молибдена. Среднее содержание меди в руде оценивается в 0,48%. Это одно из крупнейших в мире медных месторождений, не принадлежащих какой-либо крупной компании.



В 2021 г. Hot Chili планирует приступить к составлению ТЭО проекта и, очевидно, к поиску финансирования и стратегического партнера. Рудник, как предполагается, будет сочетать открытую и подземную разработку трех участков, объединенных конвейером длиной 40 км. Его производительность оценивается в 100 тыс. т меди в концентрате и 100 тыс. унций золота в год.



Компания отмечает, что Costa Fuego выгодно отличается своей логистикой. Месторождение расположено на высоте 800-1000 м над уровнем моря, расположено всего в 14 км от Пан-Американского шоссе и в 50 км от морского порта, к которому поблизости проложена железная дорога.



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