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Австралийцы нашли еще одно богатое месторождение меди в Чили
15.10.20 11:48 , Металлоснабжение и сбыт
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Австралийская компания Hot Chili завершила разведку медно-золотого месторождения Costa Fuego в северной части Чили. Как сообщает компания, запасы месторождения составляют около 2,9 млн т меди, 2,7 млн унций золота, 9,9 млн унций серебра и 64 тыс. т молибдена. Среднее содержание меди в руде оценивается в 0,48%. Это одно из крупнейших в мире медных месторождений, не принадлежащих какой-либо крупной компании.
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