Нафтогаз хочет выкупить евробонды-2022 и 2024 на 335 млн долл. за счет выпуска новых бумаг НАК "Нафтогаз Украины" предложил выкупить все свои еврооблигации с погашением в 2022 году на сумму до 335 млн долл. за счет выпуска новых еврооблигаций, а в случае отсутствия достаточного предложения со стороны их держателей – еще и еврооблигации с погашением в 2024 году, сохраняя общую сумму выкупа 335 млн долл.



"Нафтогаз" выступил с офертами и соответствующим выпуском новых облигаций, чтобы продлить срок погашения своего долга. "Нафтогаз" рассчитывает финансировать оферты за счет чистой выручки от выпуска новых облигаций", – отмечается в сообщении Kondor Finance Plc, через которую выпускались евробонды, на Ирландской фондовой бирже в среду.



"Нафтогаз" напоминает, что в обращении находятся его еврооблигации-2022 номинальным объемом 335 млн долл. с купоном 7,375% и еврооблигации-2024 номинальным объемом 600 млн долл. с купоном 7,125%.



Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2022 выкупаются по цене 102,875% от номинала, еврооблигации-2024 – по 98,25% от номинала.



Ранний срок приема заявок – до 27 октября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов – 29 октября, финальная – 13 ноября.



Дилер-менеджером оферты выступает Citigroup Global Markets Limited.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



