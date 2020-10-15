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Nippon Steel задумалась о продаже своих активов в США

15.10.20 11:03 , Металлоснабжение и сбыт
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По данным японских СМИ, ведущая металлургическая корпорация страны Nippon Steel рассматривает возможность продажи своей доли в двух металлургических предприятиях в США в рамках глобальной реструктуризации бизнеса, обусловленной падением спроса на стальную продукцию и пандемией коронавируса.

Речь идет о заводах I/N Tek и I/N Kote, расположенных в штате Индиана. Первый из них ежегодно может выпускать до 1,55 млн т отожженного холоднокатаного проката, который частично используется в качестве подката для линий горячего цинкования и электроцинкования на заводе I/N Kote. Их мощность составляет соответственно 450 тыс. и 360 тыс. т в год.

Оба завода представляли собой совместные предприятия ArcelorMittal и Nippon Steel. Доля японской компании составляла 40% в I/N Tek и 50% в I/N Kote. При этом горячекатаный подкат поставлялся с комбината ArcelorMittal Indiana Harbor. Продукция заводов использовалась, главным образом, в автомобилестроении и производстве бытовой техники.

В конце сентября текущего года ArcelorMittal подписала соглашение о продаже своих активов в США американской горно-металлургической корпорации Cleveland-Cliffs. Скорее всего, ей же продаст свои доли в совместных предприятиях и Nippon Steel.

В настоящее время японская компания нуждается в наличных средствах из-за производственных и финансовых проблем, вызванных экономическим спадом и эпидемией коронавируса. Nippon Steel сократила свои производственные мощности в Японии на 5 млн т стали в год, а в 2023 г. планирует закрыть один из своих заводов в западной части страны.

МинПром

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