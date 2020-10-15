Alcoa решила закрыть алюминиевый завод в Испании Американская корпорация Alcoa приняла решение о закрытии большей части мощностей алюминиевого завода San Ciprian в Испании.



Как сообщает компания, в первом квартале 2021 г. на предприятии плановой мощностью 228 тыс. т в год будет сокращено около 85% сотрудников. На нем останутся работать только около 100 человек. Находящийся на той же площадке глиноземный завод продолжит функционирование в обычном режиме.



По словам генерального директора Alcoa Роя Харви, испанский завод неконкурентоспособен, и что-либо с этим сделать невозможно. На предприятие действуют такие негативные факторы как высокие тарифы на электроэнергию в Испании, глобальный избыток алюминиевых мощностей и низкие цены. За первые девять месяцев 2020 г. оперативный убыток San Ciprian составил около 45 млн долл.



Ранее Alcoa пыталась продать завод и вела по этому поводу переговоры с британской группой GFG Alliance. Но сделка так и не была заключена.



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