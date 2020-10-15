Россия решила снять санкции с двух украинских компаний и ждет ответа Киева Российская Федерация приняла решение снять санкции с двух украинских предприятий. Москва рассчитывает, что украинская сторона пойдет на ответные шаги.



Об этом на совещании с членами правительства заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.



Как отметил премьер-министр Михаил Мишустин, речь идет о Барском машиностроительном заводе и Рубежанском картонно-тарном комбинате.



"Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной. Уровень и глубина кооперации между нашими предприятиями были очень высокими… Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны… Я согласен", - отметил В.Путин.



Напомним, ранее В.Путин заявлял, что России нужно готовиться к смягчению санкций против Украины.



"Мы не можем делать каких-то исключений из перечня стран, которые ввели против нас санкции. Но тем не менее готовиться к этому все равно нужно. Надеюсь, когда-нибудь это все равно произойдет", - отметил он.



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