Металлургия Германии не скоро выйдет на докризисный уровень - RWI По прогнозу германского экономического исследовательского института RWI, производство стали в стране в 2020 г. сократится на 14,8% по сравнению с 39,67% в 2019 г. В 2021 г. оно возрастет на 11% до 37,5 млн. т, но так и не вернется к докризисным показателям.



При этом аналитики RWI оценивают средний уровень загрузки мощностей в германской металлургической промышленности в будущем году в 75%.



Как отмечает RWI, спад в национальной сталелитейной отрасли начался еще осенью 2018 г. Производство стали в Германии достигло максимальной за последние годы отметки в 43,3 млн. т в 2017 г., но с тех пор непрерывно сокращается.



По данным Worldsteel, за первые восемь месяцев текущего года его объем составил 22,71 млн. т. Это на 16,5% меньше, чем в тот же период прошлого года.



Согласно оценкам RWI, наиболее проблемной из крупных металлопотребляющих отраслей Германии является автомобильная промышленность. На нее негативно повлияло ужесточение европейских климатических стандартов, регулирующих выбросы углекислого газа.



RWI опасается, что широкое внедрение электромобилей вызовет дальнейший упадок национального автомобилестроения и падение спроса на стальную продукцию. Ведущие германские компании отстают от иностранных конкурентов в выпуске машин с электродвигателями.



Строительный сектор играет важную роль в поддержке германского рынка стали в 2020 г. Но на будущий год RWI прогнозирует сокращение инвестиций в эту отрасль.



Тем временем генеральный директор ведущей германской металлургической компании Thyssenkrupp Мартина Мерц заявила, что рассматривает возможность частичной продажи убыточного сталелитейного подразделения государству, чтобы вывести его из кризиса. Правда, центральные и земельные власти Германии заявляют, что совсем не заинтересованы в такой покупке.



Кроме того, Thyssenkrupp продолжает изучать варианты создания совместного предприятия на базе своего металлургического подразделения. По данным агентства Reuters, в число потенциальных партнеров входят индийская Tata Steel, германская Salzgitter и шведская SSAB.



МинПром



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