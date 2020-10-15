В сентябре Boeing не получил ни одного нового заказа Американский авиаконцерн Boeing Co. не получил ни одного нового заказа в сентябре и поставил клиентам всего 11 самолетов. Об этом сообщает Интерфакс.



Boeing передал клиентам 7 самолетов 787 Dreamliner - на 3 единицы больше, чем в августе, грузовые самолеты 747, 777 и 767 - по одной единице, и военный самолет 737, говорится в сообщении компании.



Boeing и европейский авиастроительный концерн Airbus сокращают производство самолетов и рабочие места в ответ на резкое падение спроса на авиаперевозки в условиях пандемии COVID-19.



На прошлой неделе Boeing понизил прогноз спроса на гражданские самолеты на ближайшие 10 лет, отметив неопределенность в отношении перспектив восстановления рынка пассажирских авиаперевозок.



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