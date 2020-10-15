Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Из-за карантина выбросы углекислого газа в I полугодии снизились на 8,8%

15.10.20 08:20
печать
размер текста:

Выбросы углекислого газа (CO2) в первом полугодии, когда во многих странах действовали карантинные меры, производство приостанавливалось и трафик уменьшался, сократились на 8,8% — это соответствует снижению на 1,55 млн тонн. Это данные исследования, подготовленного группой ученых из Китая, Франции, Японии и США и опубликованного в научном журнале Nature Communications, пишет "Коммерсант".

Как отмечают авторы исследования, масштабы снижения оказались значительнее, чем в предыдущие экономические кризисы или во время Второй мировой войны. Ученые проводили наблюдения в режиме реального времени и сравнивали ежедневные, еженедельные и сезонные данные по выбросам CO2. Наиболее сильное снижение выбросов было зафиксировано в апреле, когда во многих странах действовали самые жесткие карантинные меры, в конце апреля и мае выбросы стали снова расти.

"К 1 июля воздействие пандемии на выбросы по всему миру снизилось, так как карантинные ограничения были ослаблены и некоторая экономическая активность возобновилась, особенно в Китае и некоторых европейских странах",— говорится в исследовании. Однако сохранялось значительное снижение выбросов в некоторых странах, например в США, кроме того, все еще на более низком уровне, чем до начала пандемии, оставались выбросы, связанные с транспортом.

Ранее уже выходили исследования о влиянии карантина на снижение вредных выбросов в атмосферу, а также о том, как переход на работу из дома помогает снижению таких выбросов.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
08:58
В сентябре Boeing не получил ни одного нового заказа
08:08
Украина собрала 44 млн тонн зерновых
13.10.20
17:51
Днепрометиз заработал свыше 25 млн грн
17:31
Всемирный банк хочет, чтобы частные инвесторы простили кредиты самых бедных стран
17:10
Кабинет министров продлил адаптивный карантин до конца 2020 года
16:51
МВФ решил, что экономика Украины восстановится быстрее, чем считалось
16:32
Украина и Польша будут развивать транспортный коридор Гданьск – Черное море
16:12
Кипр перестанет продавать свои паспорта за миллионные инвестиции
15:47
Кабмин заверяет, что цена на газ будет ниже прошлогодней
15:27
Великобритания поддерживает своих сталеваров, удвоив закупки металла
15:06
Укртатнафта запустила установку изомеризации на Кременчугском НПЗ
14:51
МВФ недоволен борьбой с коррупцией в Украине
14:30
ЗТМК намеренно банкротят нынешние руководители – экс-директор
14:11
Минэнерго обнародовало критерии отбора шахт для реализации проектов трансформации
13:53
Дефицит вагонов приведет к коллапсу в промышленности и аграрном секторе – депутат
13:37
Украину ждет дальнейшее подорожание топлива – эксперты
13:19
Китай решил прекратить импорт угля из Австралии и подорвал ее валюту
13:02
Россия решила возобновить поставки битума в Украину
12:47
Индия ввела пошлины на нержавеющий х/к прокат из Индонезии
12:32
В Харькове заработал завод горячего цинкования
12.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!