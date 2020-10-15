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Украина собрала 44 млн тонн зерновых

15.10.20 08:08
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По состоянию на 13 октября украинские сельхозпроизводители собрали 58,2 млн тонн основных культур с площади 18,8 млн га, в том числе зерновых и зернобобовых культур намолочено 44,1 млн тонн с площади около 11,7 млн га (76% к прогнозу). Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

В частности, собрано 221 тыс. тонн проса с площади 134,4 тыс. га (89%), 90,2 тыс. тонн гречихи с площади 70,4 тыс. га (90%), 9,8 млн тонн подсолнечника с площади 5,1 млн га (80%), 1,7 млн тонн сои с площади 852,4 тыс. га (64%), а также 8,4 млн тонн кукурузы с площади 1,8 млн га (33%).

Сахарной свеклы накопано 1,5 млн тонн на площади 35,4 тыс. га (16%).

"За последнюю неделю больше собрали урожая в Винницкой (690 тыс. тонн), Полтавской (650,9 тыс. тонн), Черниговской (642,8 тыс. тонн) областях", – отмечают в Минэкономики.

В министерстве отмечают, что в части осенней посевной кампании, по состоянию на 13 октября украинские сельхозпроизводители провели сев основных озимых культур на площади 5,06 млн га (62% к прогнозу).

МинПром

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