Днепрометиз заработал свыше 25 млн грн

Компания "Днепрометиз" (г. Днепр) по итогам 2019 года получила 25,2 млн грн чистой прибыли, тогда как 2018 год завершила с убытком 7,5 млн грн. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Чистый доход завода за год упал на 24,8% по сравнению с 2018 годом – до 1,328 млрд грн. Нераспределенная прибыль на конец прошлого года составила 37,1 млн грн.



За 2019 год "Днепрометиз" произвел 59,6 тыс. т проволоки из углеродистой стали (82,73% всей производимой продукции) и 9,96 тыс. т гвоздей и фибры (11,83%). Удалось реализовать 55,4 тыс. т проволоки (79,35%) и 9,9 тыс. т гвоздей и фибры (14,13%).



В отчетный период экспортировано 26,6 тыс. т продукции на сумму 567,6 млн грн. Доля экспорта в общем объеме продаж составила 34,8%.



Как сообщалось, Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) разрешил компании Agimant Limited получить единоличный контроль над Dealzone Holding Ltd (г. Род-Таун, Британские Виргинские Острова), в собственности которого находятся 98,6578% акций ЧАО "Днепрометиз". За соответствующее решение АМКУ проголосовал на заседании 8 октября.



"Днепрометиз" специализируется на производстве металлических изделий из низкоуглеродистых сталей. Мощность предприятия – 120 тыс. т продукции в год.



МинПром

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