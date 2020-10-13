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Кабинет министров продлит адаптивный карантин до конца 2020 года

13.10.20 17:10 , РБК Украина
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Кабинет министров продлит действие адаптивного карантина до конца 2020 года. Как передает БизнесЦензор, об этом премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, открывая внеочередное заседание правительства.

"Кабмин сегодня продлит действие адаптивного карантина до конца этого года. Этот шаг нужен чтобы гарантировать боле безопасную среду для украинцев и пока что это наиболее действенный механизм от распространения коронавируса не только в Украине, а и в целом мире", – сказал премьер.

Д.Шмыгаль добавил, что также будут внесены изменения в правила адаптивного карантина в части проведения массовых мероприятий.

Так, в "зеленой" зоне будут разрешены массовые мероприятия при участии не более 50 людей, в "желтой" – не больше 30, а в "оранжевой" – не более 20 человек, при соблюдении социальной дистанции и масочного режима.

Д.Шмыгаль уточнил, что спортивные мероприятия будут проводиться без зрителей, за исключением международных соревнований при наличии отдельного согласования Минздрава.

Как сообщалось, ранее Кабинет министров принял решение продлить адаптивный карантин до 31 октября, ужесточив ограничения. В частности, во всех регионах запрещено проведение дискотек, концертов (кроме проводимых заведениями культуры), работа ночных клубов и заведений общественного питания с организацией досуга.

МинПром

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