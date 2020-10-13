МВФ решил, что экономика Украины восстановится быстрее, чем считалось Международный валютный фонд (МВФ) улучшил оценку падения ВВП Украины в 2020 году до 7,2% с 8,2% в июньском прогнозе. Согласно Всемирному экономическому прогнозу (WEO) МВФ также повышены ожидания роста украинской экономики в следующем году – с 1,1% до 3% c дальнейшим ускорением до 4% в 2025 году, передает Интерфакс-Украина.



Согласно обновленному прогнозу, оценка среднегодовой инфляции в Украине в 2020 году снижена с 4,5% до 3,2%, в следующем – с 7,2% до 5%. Инфляция на конец периода, согласно документу, в этом году составит 5,2%, в следующем возрастет до 5,8%.



Согласно новым оценкам, дефицит текущего счета в 2,7% ВВП в этом году может смениться профицитом в 4,3% ВВП с возвращением к дефициту 3,4% ВВП в следующем году, тогда как в июне МВФ ожидал дефицит в этом году 1,7% ВВП, в следующем – 2% ВВП.



МВФ также улучшил оценки уровня безработицы для Украины. Если в июне Фонд оценивал, что в этом году он вырастет с 8,5% до 12,6%, а в следующем снизится до 12%, то теперь прогноз уровня безработицы на этот год составляет 11%, на следующий – 9,6%.



В целом МВФ прогнозирует, что восстановление мировой экономики в 2021 году будет происходить менее высокими темпами, чем ожидалось в июне – 5,2% вместо 5,4%.



Оценка падения экономики стран с формирующимся рынком и развивающихся стран на 2020 год ухудшена до 3,3% (ранее ожидалось снижение на 3%). В 2021 году ожидается рост на 6% (предыдущий прогноз – 5,9%).



Прогноз по ВВП развитых стран в 2020 году улучшен, снижение составит 5,8%, а не 8%. Рост в 2021 году будет на уровне 3,9% (предыдущий прогноз – 4,8%).



Как сообщалось, по данным Госстата, падение ВВП Украины во втором квартале 2020 года составило 11,4% к аналогичному периоду 2019 года, после снижения ВВП на 1,3% в первом квартале.



Ранее Госстат откорректировал предварительную оценку снижения ВВП в первом квартале, улучшив ее с 1,5% до 1,3%.



Реальный валовый внутренний продукт (ВВП) Украины в 2019 году, по сравнению с 2018 годом, увеличился на 3,2%, тогда как рост ВВП в 2018 году составлял 3,4%, в 2017 году – 2,5%, в 2016 – 2,4%.



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