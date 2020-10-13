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Кипр перестанет продавать свои паспорта за миллионные инвестиции

13.10.20 16:12 , РБК Украина
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С 1 ноября Кипр отменяет программу, согласно которой человек мог получить гражданство страны в обмен на инвестиции. Это связано с частыми злоупотреблениями положениями программы.

Соответствующее решение принял Совет министров Кипра.

"Совет министров одобрил предложение министров финансов и внутренних дел об отмене данной инвестиционной программы с 1 ноября 2020 года. Предложение было продиктовано неустранимыми недостатками программы, а также злоупотреблением ее условиями", - говорится в сообщении.

По данным Cyprus Mail, это решение последовало после публикации в СМИ, где журналисты разоблачили президента Палаты представителей Кипра Димитриса Силлуриса и депутата парламента Кристакиса Джованиса, готовых помочь китайскому бизнесмену с криминальным прошлым получить кипрский паспорт.

Сами политики отрицают какие-либо нарушения, в то время как партии призывают к отставке Д.Силлуриса.

Отметим, в ноябре 2019 года власти Кипра лишили так называемых "золотых паспортов" 26 человек, включая девять россиян, имена которых не назвали. Тогда в Никосии признали, что не всегда верно оценивали риски, связанные с выдачей гражданства в обмен на инвестиции.

Напомним, правительство Греции планирует расширить категории предоставления вида на жительство, так называемой "золотой визы", для граждан третьих стран, которые не являются членами Евросоюза.

МинПром

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