Кабмин заверяет, что цена на газ будет ниже прошлогодней В украинском правительстве прогнозируют, что цены на газ в нынешнем отопительном сезоне будут ниже, чем в прошлом. И в целом там считают, что с отопительным периодом нет сложностей. Об этом в интервью thepage.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко.



По его словам, на рынке уже появилось больше поставщиков газа и есть возможность решать, с кем лучше работать.



"… я сказал бы, что на рынке газа нет монополии, а есть возможность выбирать. Есть рынок и рыночная цена. Но сейчас рыночная цена на газ ниже, чем была в прошлом отопительном сезоне", - отметил С.Марченко.



Он также подчеркнул, что цены на газ не будут резко повышаться.



"Мы на этот отопительный сезон прогнозируем низкий уровень цен - ниже, чем в прошлом году, если считать в целом", - добавил министр.



Напомним, ранее сообщалось, что цены на газ для населения в месяц выборов повышаться не будут.



Ранее также в НАК "Нафтогаз Украины" сообщили, что отопительный сезон остается под угрозой срыва в 50 населенных пунктах из-за долгов теплоснабжающих предприятий.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



