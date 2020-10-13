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Великобритания поддерживает своих сталеваров, удвоив закупки металла

13.10.20 15:27 , Металлургпром
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В Департаменте бизнеса, энергетики и промышленной стратегии правительства Великобритании заявили, что закупки стали у отечественных производителей выросли практически вдвое с начала текущего года.

Там отметили, что все правительственные ведомства соблюдают руководство по закупкам стали у британских заводов, где это применимо.

Сообщается, что доля стали, закупаемой в Великобритании для государственных проектов, составляет 77% по сравнению с 40% в прошлом году. Стоимость контрактов, заключенных с поставщиками из Великобритании, также увеличилась на 20% - с 67 млн фунтов стерлингов до 81 млн фунтов стерлингов.

Предполагаемая потребность в стали в размере почти 5 млн тонн связана с инфраструктурными планами центрального правительства на ближайшее десятилетие.

Широкомасштабные меры по поддержке сталелитейной промышленности Великобритании включают более 480 млн фунтов стерлингов на покрытие расходов на электроэнергию с 2013 года и предоставление рекомендаций, позволяющих британским производителям стали иметь наилучшие шансы на участие в тендерах государственного сектора и на победу в них.

МинПром

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