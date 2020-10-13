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Укртатнафта запустила установку изомеризации на Кременчугском НПЗ

13.10.20 15:06 , Металлургпром
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"Укртатнафта" в понедельник ввела в эксплуатацию установку изомеризации на Кременчугском НПЗ (Полтавская обл.), сообщила компания.

Установка мощностью 350 тыс. тонн в год запущена на базе переоборудованных секций С-200, С-400 комплекса ЛК-6У, которые ранее были законсервированы.

"Инвестиции составили порядка 30 миллионов долларов, завод теперь может увеличить производство бензина, если у рынка будет такая потребность", — сказал представитель "Укртатнафты".

После запуска установки изомеризации доля производимого А-95 может увеличиться до 80% общего объема выпуска бензина на Кременчугском НПЗ. Сейчас на заводе производится больше бензина марки А-92.

В результате запуска нового оборудования удастся снизить содержание серы и повысить октановое число в легких бензиновых фракциях. Также из корзины выпускаемых на НПЗ продуктов будет исключен малодоходный рафинат, который "Укртатнафта" экспортирует в Венгрию.

Компания также сможет отказаться от закупки импортных объемов метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ). В компонентном составе бензина импортный МТБЭ заменят изомеризатом, который будет производиться на собственной установке. На заводе функционирует установка по производству МТБЭ, но выпускаемого объема недостаточно для удовлетворения потребности НПЗ в компонентах.

Импорт метил-трет-бутилового эфира (МТБЭ) на рынок Украины в январе — сентябре снизился почти 25 тыс. тонн относительно такого же периода прошлого года, до 31,6 тыс. тонн, согласно таможенным данным. Весь объем в текущем году поступил из России, хотя в 2019 году небольшие партии продукта также ввозились из Беларуси.

МинПром

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