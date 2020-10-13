МВФ недоволен борьбой с коррупцией в Украине

У Международного валютного фонда (МВФ) есть вопросы по работе антикоррупционных органов в Украине. На сегодня украинская сторона пытается решить некоторые проблемы.



Об этом в интервью thepage.ua рассказал министр финансов Сергей Марченко.



По его словам, то, что МВФ до сих пор не предоставил очередной транш и не направил миссию в Украину, означает наличие определенных вопросов. На данном этапе Украина остается в программе.



"Маяки (по программе, - ред.) мы выполняем. Мы выполнили задачу по созданию единых юридических лиц, по работе с кредитами, которые не работают, по рынку газа, а в ближайшее время - по уставу НАК. Но дело не только в маяках… Есть вопросы по работе антикоррупционных органов, об ограничении заработных плат наблюдательных советов. Это те ключевые вопросы, которые сейчас ставит МВФ", - отметил С.Марченко.



Он также добавил, что Верховная Рада уже приняла решение, которое позволяет Кабинету министров самостоятельно определять размеры заработных плат и ограничений.



Напомним, ранее Кабинет министров направил в Раду законопроект, который передаст полномочия по формированию тарифов на коммуналку местным органам власти. Это условие МВФ.



До этого сообщалось, что МВФ продолжает обсуждение нескольких ключевых бюджетных показателей с Министерством финансов и Минэкономики Украины.



МинПром





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