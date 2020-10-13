ЗТМК намеренно банкротят нынешние руководители – экс-директор Бывший генеральный директор Запорожского титано-магниевого комбината Владимир Сивак заявил, что предприятие намеренно банкротят его нынешние руководители, которые были назначены чиновниками Фонда государственного имущества Украины. Об этом В.Сивак написал на своей странице в Facebook.



По его словам, 2 октября "Энергетическая компания "Перша линия постачання" подала иск в хозяйственный суд Запорожской области с требованием о банкротстве должника ООО "Запорожский титано-магниевый комбинат".



Ссылаясь на данные из системы онлайн-проверки компаний Youcontrol, бывший генеральный директор ЗТМК сообщает, что 14 августа 2020 года ЗТМК заключил контракт с этой энергокомпанией на поставку электроэнергии на 184 млн грн.



Ранее решением врио генерального директора ЗТМК Сергея Лубенникова предприятие перевело в качестве предоплаты ООО ЭК "Перша линия постачання" 1,5 млн гривен за оказание информационных и консультативных услуг.



"Теперь та же самая компания требует банкротства ЗТМК", - сообщает В.Сивак.



По словам бывшего генерального директора ЗТМК, уничтожение цехов завода, увольнение сотен высококлассных специалистов, сворачивание программ по обеспечению безопасности производства, создание прокладок для продажи титановой губки по заниженным ценам, а теперь еще и попытка признать ООО "ЗТМК" банкротом - все это звенья одной цепи.



"Когда будете в следующий раз слушать сказки про эффективных менеджеров главы ФГИ Сенниченко и радоваться продаже очередного отеля в центре Киева, не забудьте про пример ЗТМК", - призывает В.Сивак.



Напомним, ЗТМК - единственный в Европе производитель губчатого титана. В ООО "ЗТМК" 51% уставного капитала принадлежит государству, 49% - частной компании Tolexis Trading Limited (Республика Кипр), входящей в холдинг Group DF.



29 мая Фонд госимущества сменил руководителя комбината, уволив В.Сивака и назначив на его места С.Лубенникова.



Представители частного инвестора, компании Tolexis Trading Limited (Республика Кипр), не смогли принять участие во внеочередном собрании акционеров из-за ограничений, связанных с карантинными мерами. Частный акционер ООО "ЗТМК" назвал собрание акционеров и все его решения незаконными. В данный момент назначение С.Лубенникова руководителем ЗТМК оспаривается в судах.



Как сообщалось, в сентябре Высший антикоррупционный суд обязал НАБУ открыть уголовное дело по факту растраты имущества ООО "ЗТМК" в пользу третьих лиц и нанесения вреда предприятию в особо крупных размерах нынешним менеджментом предприятия.



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