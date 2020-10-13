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Минэнерго обнародовало критерии отбора шахт для реализации проектов трансформации

13.10.20 14:11 , Косатка
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Министерство энергетики Украины совместно с правительством Германии и международными партнерами планируют реализовать пилотные проекты трансформации угольных моногородов. Проекты будут выполняться совместно с международным агентством GiZ.

Два пилотных проекта, намеченные для реализации в первую очередь, будут включать  трансформацию двух угольных моногородов - на западе и на востоке Украины.

Для избрания участников проведут глубокий анализ экономических, экологических и социально-политических факторов. Отбор будет происходить по следующим критериям:  экономические последствия; социальные последствия; последствия для окружающей среды; местная политическая ситуация; возможности для формирования кластеров (технологических, туристических); состояние шахты.

Оценка позволит на этапе подготовки пилотных проектов предусмотреть потенциальные проблемы и меры по их минимизации. Значительное внимание будет уделено социально-экономическим реалиям региона, где находится шахта.

Министерство предложило немецкой стороне 6 шахт для пилотных проектов: по три шахты на востоке и западе. Это шахты государственной формы собственности, готовящиеся к ликвидации. Каждая из предложенных шахт является уникальной, и процесс их трансформации потребует значительных усилий.

Цель всех пилотных проектов – не только решить проблемы конкретной территории, но и создать опыт, который легко передается. Все пилотные проекты будут внедряться по принципу формирования кластеров: технологических, туристических, инновационных и других.

Сейчас среди потенциальных первых пилотных проектов рассматриваются 2 шахты из предложенного списка: шахта "Великомостовская" на западе страны, в Червонограде, с потенциалом мощного туристического кластера; шахта "5/6" на востоке страны, в г. Мирнограде, с потенциалом технологического кластера.

МинПром

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