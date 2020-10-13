Дефицит вагонов приведет к коллапсу в промышленности и аграрном секторе – депутат Инициатива Мининфраструктуры ограничить срок использования железнодорожных вагонов приведет к списанию 89000 вагонов, что вызовет дефицит подвижного состава и как следствие - коллапс в промышленности и агросекторе. Об этом написал народный депутат Украины, член комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Александр Скичко на своей странице в Facebook.



"Введение запрета на эксплуатацию полувагонов старше 33 лет приведет к одновременному списанию 12,6 тыс.шт. только в 2021 году. Всего в списании будет 89 тыс.ед вагонов всех типов, возникнет огромный дефицит на рынке подвижного состава. Как следствие, сокращение промышленного производства, потери рабочих мест, а главное - негативное влияние на бизнес -лимат и инвестиционную привлекательность Украины", - написал А.Скичко.



По его словам, дефицит вагонов повлечет срыв сроков отгрузки продукции промышленными и агропредприятиями с последующим уменьшением производства и экспорта.



"Промышленные и аграрные предприятия будут думать, где взять 21 млрд гривен на новые вагоны. Об инвестициях в модернизацию на долгое время придется забыть", - написал депутат.



По его мнению, предельный срок эксплуатации вагонов должен быть установлен, чтобы не допустить курсирования 50-летних "дедушек". "Но при этом должен быть усилен контроль за самой процедурой продления и контролем вагонов после планового ремонта с продолжением", - отметил А.Скичко.



Ранее вице-президент Всеукраинского аграрного совета Михаил Соколов назвал намерения Мининфраструктуры списывать рабочие вагоны только из-за возраста очень странным решением, отметив, что вагоны нужно списывать, исходя из их технического состояния, а не срока эксплуатации.



Представитель компании "АрселорМиттал" Владимир Ткаченко считает, что с намерениями "Укрзализныци" ограничить срок использования вагонов должен разобраться Антимонопольный комитет, ведь не исключено злоупотребление компанией своим монопольным положением.



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