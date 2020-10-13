Украину ждет дальнейшее подорожание топлива – эксперты В первой декаде октября стоимость нефти на европейском рынке повысилась. Рост составил около 8%. Повышению цен на нефть в мире способствовали закончившиеся в эти выходные забастовки в Норвегии, что привело к снижению добычи нефти на 330 тыс. баррелей в сутки и очередной ураган в Мексиканском заливе, также сказался на временном сокращении объемов добычи нефти. Об этом сообщает Держзовнишинформ.



Стоит отметить, что мировая экономика сейчас находится не в лучшем состоянии из-за последствий нокдауна COVID, при этом количество новых случаев заражения в мире очень быстро растет - поэтому оптимизма участникам рынка такая информация не добавляет. Этот фактор долговременно будет оказывать давление на мировые цены на нефть.



Вслед за повышением цен на нефть на европейском рынке наблюдается постепенный рост цен на бензин и дизельное топливо. Цены на бензин увеличились на 6%, или 23 долл. США на тонне, а на дизельное топливо на 10%, или на 31 долл. С учетом акцизного сбора и НДС рост цен составляет 1050 грн для дизтоплива и 770 грн для бензина. Что в свою очередь создает предпосылки для повышения цен на внутреннем оптовом рынке Украины на 0,6 грн за литр для бензина А-95 и на 0,9 грн за литр для дизельного топлива.



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