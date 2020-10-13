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Китай решил прекратить импорт угля из Австралии и подорвал ее валюту

13.10.20 13:19 , Металлургпром
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Власти КНР издали негласный приказ о запрете государственным компаниям страны закупать уголь в Австралии, что может обрушить рынок. Источники Fastmarkets сообщили в понедельник, 12 октября, что китайские электростанции и сталелитейные заводы получили требования от властей прекратить импорт энергетического и коксующегося угля из Австралии.

По словам источников, коммунальные компании и сталелитейные заводы были устно уведомлены во время праздника Золотой недели (1-8 октября) в Китае о немедленном прекращении импорта австралийского угля в этом году.

По словам источников, инструкции по остановке импорта угля из Австралии получили крупнейшие государственные сталелитейные заводы, такие как Anshan Iron & Steel и Benxi Iron & Steel на северо-востоке Китая.

Выполнение приказа приведет к обвалу спроса на австралийский коксующийся уголь, что в последствии окажет понижательное давление на мировые цены на уголь, особенно на твердый коксующийся уголь с низкой волатильностью премиум-класса.

В секторе твердого коксующегося угля со средней волатильностью цены более устойчивы благодаря высокому спросу со стороны Индии.

"На данный момент ни один сталелитейный завод не будет импортировать австралийский коксующийся уголь, поэтому сейчас трудно оценить цены", - приводят журналисты высказывание китайского трейдера.

Индекс премиального твердого коксующегося угля 9 октября составлял 141,15 долл. за тонну, что на 3,95 долл. за тонну ниже 145,10 долл. за тонну днем ​​ранее.

К электростанциям также обратились с просьбой прекратить импорт австралийского энергетического угля, сообщил в пятницу источник покупателя из Австралии.

Непонятно, почему китайские власти приняли такой курс действий, но Австралия была одним из самых активных и первых сторонников независимого расследования происхождения и раннего реагирования на вспышку коронавируса, и эта позиция вызвала резкий отпор со стороны Китай.

Сегодня также стало известно, что австралийский доллар потерял около процента по отношению к доллару США после сообщений о том, что Китай приостановил импорт угля из страны, поскольку их отношения ухудшаются.

МинПром

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