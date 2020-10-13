Россия решила возобновить поставки битума в Украину

8 октября 2020 года постановлением правительства Российской Федерации разрешен вывоз нефтяного битума и битумных смесей из Российской Федерации на территорию Украины. Об этом говорится в сообщении Минэкономики РФ.
Запрет на поставки битума в Украину действовал с 1 июня 2019 года. В настоящее время поставки битума из Российской Федерации на территорию Украины будут осуществляться на основании разрешений, выдаваемых Минэкономразвития России.
Развитие экспорта битумных материалов российских производителей в направлении Украины позволит обеспечить более эффективную загрузку производственных мощностей российских производителей.
В сообщении также говорится, что разрешения на вывоз битумных материалов на территорию Украины будут предоставляться Минэкономразвития России с учетом потребностей внутреннего рынка Российской Федерации в целях исключения дефицита битумных материалов.