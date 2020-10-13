Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Индия ввела пошлины на нержавеющий х/к прокат из Индонезии

13.10.20 12:47 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Министерство финансов Индии по рекомендации Directorate General of Trade Remedies (DGTR) ввело предварительные компенсационные пошлины на нержавеющий холоднокатаный прокат индонезийского производства.

Пошлины вводятся на четыре месяца с 9 октября. Затем они должны быть отменены или заменены окончательными. Их ставка составляет от 22,31 до 24,83%.

Расследование по иску, поданному несколькими индийскими производителями нержавеющей стали, стартовало в октябре 2019 г. Как заявляет DGTR, установлено, что индонезийские компании получали незаконную поддержку от государства в виде субсидий на уголь и электроэнергию, экспортных кредитов и страхования и т. д.

Индонезия является крупнейшим торговым партнером Индии среди стран АСЕАН. В 2019/2020 финансовом году (апрель/март) оборот двусторонней торговли составил 19,18 млрд долл. При этом положительный баланс в ней имеет Индонезия.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
13:02
Россия решила возобновить поставки битума в Украину
12:32
В Харькове заработал завод горячего цинкования
12:14
Индия уверенно наращивает добычу полезных ископаемых
12:09
Локализация обеспечит привлечение инвестиций в украинскую промышленность – АвтоКрАЗ
11:59
Горнодобывающие компании все чаще используют технологии дистанционного управления
11:48
Центрэнерго решило оценить непрофильные активы
11:28
Белановский ГОК предоставил партию помощи медикам Кременчуга
11:19
Китай наращивает экспорт продукции 4 месяц подряд
11:08
Магнитогорский комбинат увеличил выплавку стали на 22%
10:51
Заводу Huta Czestochowa опять ищут покупателя
10:30
Thyssenkrupp выставляет на продажу все новые активы
10:16
Добыча Vale в текущем году составит 310 млн тонн руды - финдиректор
10:08
25 октября украинцев ждет всеобщий опрос
09:59
Канада ввела пошлины на толстый лист из трех стран
09:38
В январе-сентябре Китай сократил экспорт стали почти на 20%
09:29
Карантин в Украине могут продлить до Нового года
08:58
МЭА прогнозирует падение спроса на газ
08:02
Совет ЕС решил улучшить условия работы заробитчан
12.10.20
17:51
Власти Индонезии ужесточают контроль над производством никеля в стране
17:28
За 9 месяцев объем наличных гривень вне банков вырос на 90 млрд
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!