Горнодобывающие компании все чаще используют технологии дистанционного управления На фоне пандемии коронавирусной инфекции основные мировые производители промышленных машин для строительства и горнодобывающей отрасли начали активно разрабатывать и внедрять технологии дистанционного управления, пишет агентство Рейтер.



Игроки рынка стремятся защитить свою деятельность от возможных сбоев, и в этих условиях спрос на машины, которым не требуются непосредственного присутствия людей-операторов, резко вырос.



Так, продажи автономных технологий Caterpillar для горнодобывающих предприятий в этом году выросли на двузначный процентный показатель по сравнению с 2019 годом.



В январе на строительных площадках будет доступна технология дистанционного управления, которая позволяет пользователям управлять машинами на расстоянии нескольких километров.



Компания также работает с предприятиями космической отрасли над использованием спутниковых технологий, которые позволили бы оператору, находящемуся в США, удаленно управлять машинами на рабочих площадках, к примеру, в Африке или в других частях мира.



В горнодобывающей промышленности уже внедрены некоторые технологии для беспилотных самосвалов и дистанционного управления погрузочно-разгрузочными машинами. Но приостановка экономической деятельности по всему миру из-за COVID-19, а также недавние вспышки инфекции на угольных шахтах в Польше ускорили внедрение этих технологий.



Отмечается, что их разработка требует больших вложений. При этом пока неясно, сохранится ли спрос на автономные и удаленные технологии в мире после пандемии. В то же время в более долгосрочной перспективе существует риск того, что повышение производительности за счет новых технологий может снизить продажи нового оборудования.



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