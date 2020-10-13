Центрэнерго решило оценить непрофильные активы Государственное ПАО "Центрэнерго" начало процедуру оценки непрофильных активов для дальнейшей продажи через систему "Прозоро.Продажи".



Реализация непрофильных активов проводится в рамках комплексной оптимизации для достижения положительной финансовой динамики на предприятии.



"Процесс уже стартовал, начата процедура оценки такого имущества – непрофильных активов", – сообщили в "Центрэнерго".



При этом в компании отметили, что ее акционер – Фонд госимущества - поддержал инициативу продажи непрофильных активов.



Относительно создания вертикально-интегрированной компании при участии "Центрэнерго" и госшахт, в компании указали, что ПАО продолжает настаивать на проведении предварительного аудита всех без исключения шахт, которые потенциально могут быть переданы.



"Главное условие стоимости добычи угля на этих шахтах – возможность выхода на рыночную себестоимость единицы электроэнергии", – подчеркнули в компании.



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