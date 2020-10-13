Китай наращивает экспорт продукции 4 месяц подряд

Экспорт Китая в долларовом выражении в сентябре увеличился на 9,9% относительного того же месяца прошлого года - до 239,7 млрд долл., свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
Рост был отмечен по итогам четвертого месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 10%.
Подъему показателя способствовали рекордные поставки медицинских товаров и активный спрос на электронику в последние несколько месяцев.
В августе экспорт из КНР вырос на 9,5%.
Объем китайского импорта подскочил на 13,2% - до 202,7 млрд долл., по сравнению с сентябрем 2019 года после снижения по итогам двух месяцев подряд. При этом эксперты ожидали значительно меньшего роста показателя - на 0,3%.
В августе импорт сократился на 2,1%.
Профицит торгового баланса Китая в сентябре уменьшился до 37 млрд долл. по сравнению с 39,08 млрд долл. годом ранее. Показатель стал минимальным с марта.
Аналитики в среднем прогнозировали профицит на уровне 58 млрд долл.
Экспорт из Китая в США в сентябре вырос на 20,5% в годовом выражении, до 44 млрд долл., импорт из Штатов повысился на 24,5%, до 13,2 млрд долл.