Китай наращивает экспорт продукции 4 месяц подряд Экспорт Китая в долларовом выражении в сентябре увеличился на 9,9% относительного того же месяца прошлого года - до 239,7 млрд долл., свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.



Рост был отмечен по итогам четвертого месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 10%.



Подъему показателя способствовали рекордные поставки медицинских товаров и активный спрос на электронику в последние несколько месяцев.



В августе экспорт из КНР вырос на 9,5%.



Объем китайского импорта подскочил на 13,2% - до 202,7 млрд долл., по сравнению с сентябрем 2019 года после снижения по итогам двух месяцев подряд. При этом эксперты ожидали значительно меньшего роста показателя - на 0,3%.



В августе импорт сократился на 2,1%.



Профицит торгового баланса Китая в сентябре уменьшился до 37 млрд долл. по сравнению с 39,08 млрд долл. годом ранее. Показатель стал минимальным с марта.



Аналитики в среднем прогнозировали профицит на уровне 58 млрд долл.



Экспорт из Китая в США в сентябре вырос на 20,5% в годовом выражении, до 44 млрд долл., импорт из Штатов повысился на 24,5%, до 13,2 млрд долл.



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