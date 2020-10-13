Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Китай наращивает экспорт продукции 4 месяц подряд

13.10.20 11:27 , Интерфакс-Украина
печать
размер текста:

Экспорт Китая в долларовом выражении в сентябре увеличился на 9,9% относительного того же месяца прошлого года - до 239,7 млрд долл., свидетельствуют данные Главного таможенного управления (ГТУ) КНР. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Рост был отмечен по итогам четвертого месяца подряд. Эксперты в среднем ожидали повышения на 10%.

Подъему показателя способствовали рекордные поставки медицинских товаров и активный спрос на электронику в последние несколько месяцев.

В августе экспорт из КНР вырос на 9,5%.

Объем китайского импорта подскочил на 13,2% - до 202,7 млрд долл., по сравнению с сентябрем 2019 года после снижения по итогам двух месяцев подряд. При этом эксперты ожидали значительно меньшего роста показателя - на 0,3%.

В августе импорт сократился на 2,1%.

Профицит торгового баланса Китая в сентябре уменьшился до 37 млрд долл. по сравнению с 39,08 млрд долл. годом ранее. Показатель стал минимальным с марта.

Аналитики в среднем прогнозировали профицит на уровне 58 млрд долл.

Экспорт из Китая в США в сентябре вырос на 20,5% в годовом выражении, до 44 млрд долл., импорт из Штатов повысился на 24,5%, до 13,2 млрд долл.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:28
Белановский ГОК предоставил партию помощи медикам Кременчуга
11:08
Магнитогорский комбинат увеличил выплавку стали на 22%
10:51
Заводу Huta Czestochowa опять ищут покупателя
10:30
Thyssenkrupp выставляет на продажу все новые активы
10:16
Добыча Vale в текущем году составит 310 млн тонн руды - финдиректор
10:08
25 октября украинцев ждет всеобщий опрос
09:59
Канада ввела пошлины на толстый лист из трех стран
09:38
В январе-сентябре Китай сократил экспорт стали почти на 20%
09:29
Карантин в Украине могут продлить до Нового года
08:58
МЭА прогнозирует падение спроса на газ
08:02
Совет ЕС решил улучшить условия работы заробитчан
12.10.20
17:51
Власти Индонезии ужесточают контроль над производством никеля в стране
17:28
За 9 месяцев объем наличных гривень вне банков вырос на 90 млрд
17:02
Газпром обвинил США в дестабилизации газового рынка Европы
16:41
Спрос на стальную продукцию в Японии постепенно восстанавливается
16:24
Газпром заплатит за 65 млрд куб. м газа, даже если использует всего 55 млрд
16:07
На автозаправках Украины опять дорожает газ
15:46
Польша перенесла начало добычи газа в Украине
15:39
Минэкономики заявляет о снижении темпов падения ВВП
15:22
Снижение портовых сборов поддержит конкурентоспособность украинских предприятий
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!