Магнитогорский комбинат увеличил выплавку стали на 22% Объем выплавки стали в Группе ММК в третьем квартале 2020 г. увеличился на 22,2% к уровню прошлого квартала и составил 2,882 млн т в связи с оживлением деловой активности и запуском стана 2500 г/п в июле после плановой реконструкции, проведенной во втором квартале. За девять месяцев текущего года показатели снизились на на 12% до 8,263 млн т относительно аналогичного периода прошлого года в связи со снижением потребности в стали на фоне замедления деловой активности в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией, сообщается в отчете компании об операционных результатах.



Объем выплавки чугуна в третьем квартале вырос на 13,9% к уровню прошлого квартала и составил 2,379 млн т на фоне восстановления спроса на сталь и завершения капитального ремонта доменной печи №2. За девять месяцев показатели снизились на 7,9% до 6,823 млн т.



Продажи товарной продукции по Группе ММК в третьем квартале составили 2 742 тыс. т, увеличившись к уровню прошлого квартала на 23,3%. За январь-сентябрь снизились к АППГ на на 9,7% до 7,71 млн т.



Продажи продукции с высокой добавленной стоимостью (продукция HVA) по Группе ММК выросли на 16,5% к уровню прошлого квартала и составили 1,341 млн т (48,9% в общем объеме продаж). Увеличение продаж продукции HVA в третьем квартале обусловлено восстановлением деловой активности в России и сезонным ростом спроса на прокат строительного назначения.За девять месяцев доля продукции HVA незначительно сократилась до 49%.



Менеджмент Группы ММК предполагает, что отложенный спрос со стороны строительной отрасли вместе с государственными мерами по стимулированию экономики окажут положительное влияние на объемы продаж в четвертом квартале квартале 2020 г. Кроме этого, увеличение загрузки мощностей стана 2500 г/п в четвертом квартале 2020 г. окажет дополнительную поддержку объемам продаж Группы ММК. Компания также продолжает следовать стратегии по максимизации загрузки агрегатов, производящих высокомаржинальную продукцию.



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