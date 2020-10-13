Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Заводу Huta Czestochowa опять ищут покупателя

13.10.20 10:51 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

Суд польского города Ченстохова своим решением разорвал заключенную в августе текущего года сделку по продаже металлургического завода Huta Czestochowa инвестиционной компании с китайским капиталом Sunningwell Steel Polska вследствие того, что покупатель не внес вовремя положенную сумму — 220 млн злотых (58 млн долл.).

В соответствии с вердиктом суда во второй половине октября должен быть проведен новый тендер, в котором Sunningwell не имеет права участвовать.

В то же время, как заявил председатель правления Sunningwell Марек Фридрих, компания не смогла вовремя перечислить плату по причине отсутствия полной описи имущества Huta Czestochowa. Вследствие этого она обратилась в суд с просьбой о продлении срока оплаты, но получила отказ.

Компания Sunningwell управляла обанкротившимся заводом по выпуску толстолистовой стали с 2019 г. и неоднократно выражала заинтересованность в его выкупе. Тем более, что в начале 2020 г. приобрела завод в Румынии и планировала покупку других металлургических активов в странах Центральной и Восточной Европы.

В сентябре М.Фридрих заявлял, что бизнес Huta Czestochowa стал вполне прибыльным вследствие дефицита толстолистовой стали на европейском рынке. По его словам, завод, способный выпускать до 1,2 млн т стали в год, получил на четвертый квартал заказы на 170 тыс. т продукции.

Ранее на Huta Czestochowa претендовала британская металлургическая группа Liberty Group. Но ее заявка на проводившийся в конце июля тендер опоздала и не была подкреплена требуемым депозитом, поэтому не рассматривалась.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:28
Белановский ГОК предоставил партию помощи медикам Кременчуга
11:27
Китай наращивает экспорт продукции 4 месяц подряд
11:08
Магнитогорский комбинат увеличил выплавку стали на 22%
10:30
Thyssenkrupp выставляет на продажу все новые активы
10:16
Добыча Vale в текущем году составит 310 млн тонн руды - финдиректор
10:08
25 октября украинцев ждет всеобщий опрос
09:59
Канада ввела пошлины на толстый лист из трех стран
09:38
В январе-сентябре Китай сократил экспорт стали почти на 20%
09:29
Карантин в Украине могут продлить до Нового года
08:58
МЭА прогнозирует падение спроса на газ
08:02
Совет ЕС решил улучшить условия работы заробитчан
12.10.20
17:51
Власти Индонезии ужесточают контроль над производством никеля в стране
17:28
За 9 месяцев объем наличных гривень вне банков вырос на 90 млрд
17:02
Газпром обвинил США в дестабилизации газового рынка Европы
16:41
Спрос на стальную продукцию в Японии постепенно восстанавливается
16:24
Газпром заплатит за 65 млрд куб. м газа, даже если использует всего 55 млрд
16:07
На автозаправках Украины опять дорожает газ
15:46
Польша перенесла начало добычи газа в Украине
15:39
Минэкономики заявляет о снижении темпов падения ВВП
15:22
Снижение портовых сборов поддержит конкурентоспособность украинских предприятий
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!