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Канада ввела пошлины на толстый лист из трех стран
13.10.20 09:59
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Управление пограничной службы Канады вынесло предварительное решение о демпинге в отношении некоторых толстолистовых листов из горячекатаной углеродистой стали и толстых листов из высокопрочной низколегированной стали, происходящих из или экспортируемых из Отдельной таможенной территории Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу (Китайский Тайбэй), Германии и Турции.
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