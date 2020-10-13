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Канада ввела пошлины на толстый лист из трех стран

13.10.20 09:59
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Управление пограничной службы Канады вынесло предварительное решение о демпинге в отношении некоторых толстолистовых листов из горячекатаной углеродистой стали и толстых листов из высокопрочной низколегированной стали, происходящих из или экспортируемых из Отдельной таможенной территории Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу (Китайский Тайбэй), Германии и Турции.

Временные пошлины теперь будут платиться за товары из Китайского Тайбэя, Германии и Турции, освобожденные от таможни 9 октября 2020 года или после этой даты.

В тот же день CBSA прекратило расследование демпинга в отношении вышеупомянутых товаров, происходящих из Южной Кореи и Малайзии или экспортированных из них.

Соответствующие товары обычно импортируются под следующими номерами тарифной классификации: 7208.51.00. 10, 7208.51.00. 93, 7208.51.00. 94, 7208.51.00. 95, 7208.52.00. 10, 7208.52.00.93, 7208.52.00.96.

МинПром

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