Канада ввела пошлины на толстый лист из трех стран Управление пограничной службы Канады вынесло предварительное решение о демпинге в отношении некоторых толстолистовых листов из горячекатаной углеродистой стали и толстых листов из высокопрочной низколегированной стали, происходящих из или экспортируемых из Отдельной таможенной территории Тайвань, Пэнху, Цзиньмэнь и Мацу (Китайский Тайбэй), Германии и Турции.



Временные пошлины теперь будут платиться за товары из Китайского Тайбэя, Германии и Турции, освобожденные от таможни 9 октября 2020 года или после этой даты.



В тот же день CBSA прекратило расследование демпинга в отношении вышеупомянутых товаров, происходящих из Южной Кореи и Малайзии или экспортированных из них.



Соответствующие товары обычно импортируются под следующими номерами тарифной классификации: 7208.51.00. 10, 7208.51.00. 93, 7208.51.00. 94, 7208.51.00. 95, 7208.52.00. 10, 7208.52.00.93, 7208.52.00.96.



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