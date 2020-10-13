Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Thyssenkrupp выставляет на продажу все новые активы

13.10.20 10:30 , Металлоснабжение и сбыт
печать
размер текста:

 Как сообщает информационное агентство Reuters, германская промышленная корпорация Thyssenkrupp выставила на продажу подразделение Plant Technology, занимающееся проектированием и строительством химических и цементных заводов, поставкой оборудования и материалов для горнодобывающей промышленности и ряда других отраслей.

Как заявил Фолькер Динштуль, который занимается в Thyssenkrupp продажей непрофильных активов, корпорация планирует осуществить дезинвестиции в течение двух лет, чтобы вложить полученные средства в реструктуризацию оставшихся в составе корпорации подразделений, в частности, металлургического.

По словам Ф.Динштуля, всего Thyssenkrupp планирует продать, закрыть или найти стратегических партнеров для 10 подразделений. Их совокупный доход составил в 2019 г. около 6 млрд евро, из которых более 2,8 млрд евро пришлось на Plant Technology. В совокупности они принесли корпорации 400 млн. евро оттока наличных средств.

В число выставленных на продажу активов вошла и итальянская компания Acciai Speciali Terni (AST), четвертый по величие производитель нержавеющей стали в Европе. Как сообщил Ф.Динштуль, к ней проявили интерес некоторые металлургические и инвестиционные компании.

В текущем году Thyssenkrupp уже осуществила одну крупную продажу. В августе она получила 17,2 млрд евро за свое лифтовое подразделение. Покупателями данного актива выступили компании Advent International и Cinven, занимающиеся операциями на рынке частных ценных бумаг, а также крупнейшая германская угольная компания RAG.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
11:28
Белановский ГОК предоставил партию помощи медикам Кременчуга
11:27
Китай наращивает экспорт продукции 4 месяц подряд
11:08
Магнитогорский комбинат увеличил выплавку стали на 22%
10:51
Заводу Huta Czestochowa опять ищут покупателя
10:16
Добыча Vale в текущем году составит 310 млн тонн руды - финдиректор
10:08
25 октября украинцев ждет всеобщий опрос
09:59
Канада ввела пошлины на толстый лист из трех стран
09:38
В январе-сентябре Китай сократил экспорт стали почти на 20%
09:29
Карантин в Украине могут продлить до Нового года
08:58
МЭА прогнозирует падение спроса на газ
08:02
Совет ЕС решил улучшить условия работы заробитчан
12.10.20
17:51
Власти Индонезии ужесточают контроль над производством никеля в стране
17:28
За 9 месяцев объем наличных гривень вне банков вырос на 90 млрд
17:02
Газпром обвинил США в дестабилизации газового рынка Европы
16:41
Спрос на стальную продукцию в Японии постепенно восстанавливается
16:24
Газпром заплатит за 65 млрд куб. м газа, даже если использует всего 55 млрд
16:07
На автозаправках Украины опять дорожает газ
15:46
Польша перенесла начало добычи газа в Украине
15:39
Минэкономики заявляет о снижении темпов падения ВВП
15:22
Снижение портовых сборов поддержит конкурентоспособность украинских предприятий
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!