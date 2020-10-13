Thyssenkrupp выставляет на продажу все новые активы Как сообщает информационное агентство Reuters, германская промышленная корпорация Thyssenkrupp выставила на продажу подразделение Plant Technology, занимающееся проектированием и строительством химических и цементных заводов, поставкой оборудования и материалов для горнодобывающей промышленности и ряда других отраслей.



Как заявил Фолькер Динштуль, который занимается в Thyssenkrupp продажей непрофильных активов, корпорация планирует осуществить дезинвестиции в течение двух лет, чтобы вложить полученные средства в реструктуризацию оставшихся в составе корпорации подразделений, в частности, металлургического.



По словам Ф.Динштуля, всего Thyssenkrupp планирует продать, закрыть или найти стратегических партнеров для 10 подразделений. Их совокупный доход составил в 2019 г. около 6 млрд евро, из которых более 2,8 млрд евро пришлось на Plant Technology. В совокупности они принесли корпорации 400 млн. евро оттока наличных средств.



В число выставленных на продажу активов вошла и итальянская компания Acciai Speciali Terni (AST), четвертый по величие производитель нержавеющей стали в Европе. Как сообщил Ф.Динштуль, к ней проявили интерес некоторые металлургические и инвестиционные компании.



В текущем году Thyssenkrupp уже осуществила одну крупную продажу. В августе она получила 17,2 млрд евро за свое лифтовое подразделение. Покупателями данного актива выступили компании Advent International и Cinven, занимающиеся операциями на рынке частных ценных бумаг, а также крупнейшая германская угольная компания RAG.



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