25 октября украинцев ждет всеобщий опрос Президент Украины Владимир Зеленский объявил о проведении в стране в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов.



"25 октября на избирательном участке я задам тебе пять важных вопросов о том, что мы обсуждаем на улице, на кухне и в Интернете, о чем спорим с друзьями, родителями или таксистами, о том, о чем раньше нас никогда не спрашивали. Пять важных вопросов, чтобы узнать твое мнение", - сказал В.Зеленский в видеообращении, обнародованном во вторник утром в эфире ряда украинских телеканалов.



Говоря о том, какие будут предложены вопросы, он сказал: "Об этом позже".



Он отметил, что сейчас Верховная Рада готовится закрепить такой "важный механизм",как народовластие на законодательном уровне.



Как известно, на 25 октября в Украине запланированы местные выборы.



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