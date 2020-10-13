Подробнее Запомнить город


Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
Новости RSS
Twitt
Мы в Facebook
Добавить в избранное
 

Карантин в Украине могут продлить до Нового года

13.10.20 09:29
печать
размер текста:

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил об инициировании продления карантина до 31 декабря 2020 года, сообщает "Громадське".

Также высшим учебным заведениям будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с выездом студентов из общежитий, кроме отдельных категорий социально незащищенных граждан.

"Мы будем инициировать на заседании правительства продление карантина до 31 декабря 2020 года", — сообщил Ляшко.

Также до этого срока ограничат деятельность заведений общественного питания. "До 22 часов, мы предлагаем это сделать", — добавил главный санврач.

Он также назвал "беспокойной" ситуацию с эпидемией коронавируса в Украине и отметил, что противоэпидемические ограничения необходимо пересматривать.

МинПром

... ...
 
Печать   Отправить другу  


Комментарии
Добавить комментарий
комментариев: 0

...
Новости партнеров
новости
09:38
В январе-сентябре Китай сократил экспорт стали почти на 20%
08:58
МЭА прогнозирует падение спроса на газ
08:02
Совет ЕС решил улучшить условия работы заробитчан
12.10.20
17:51
Власти Индонезии ужесточают контроль над производством никеля в стране
17:28
За 9 месяцев объем наличных гривень вне банков вырос на 90 млрд
17:02
Газпром обвинил США в дестабилизации газового рынка Европы
16:41
Спрос на стальную продукцию в Японии постепенно восстанавливается
16:24
Газпром заплатит за 65 млрд куб. м газа, даже если использует всего 55 млрд
16:07
На автозаправках Украины опять дорожает газ
15:46
Польша перенесла начало добычи газа в Украине
15:39
Минэкономики заявляет о снижении темпов падения ВВП
15:22
Снижение портовых сборов поддержит конкурентоспособность украинских предприятий
15:08
Поляки заинтересовались украинскими ТЭС и облэнерго
15:01
Крупнейший банк Саудовской Аравии покупает конкурента за 15 млрд долл.
14:48
Списание старых вагонов оставит Укрзализныцю без подвижного состава – депутат
14:30
Рост цен на промышленную продукцию в сентябре замедлился до 1,7%
14:12
Нобелевку по экономике присудили за усовершенствования теории аукционов
14:10
Евросоюз согласился оценить выполнение Соглашения об ассоциации с Украиной
13:54
Метинвест заканчивает крупнейший экологический проект в истории страны
13:38
Red River Resources произвела рекордный объем меди
09.10.20
Все новости
Главная Статьи » Новости Дайджест Персоны
© ИА "Агентство промышленной политики", 2008-2019
О проекте| Контакты| Правовая информация| Вакансии| 














	
	




















                           Жми «Подписаться» и получай самые интересные новости портала
 в Facebook!