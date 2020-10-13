Карантин в Украине могут продлить до Нового года Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил об инициировании продления карантина до 31 декабря 2020 года, сообщает "Громадське".



Также высшим учебным заведениям будет предложено перейти на дистанционную работу с 15 октября по 15 ноября с выездом студентов из общежитий, кроме отдельных категорий социально незащищенных граждан.



"Мы будем инициировать на заседании правительства продление карантина до 31 декабря 2020 года", — сообщил Ляшко.



Также до этого срока ограничат деятельность заведений общественного питания. "До 22 часов, мы предлагаем это сделать", — добавил главный санврач.



Он также назвал "беспокойной" ситуацию с эпидемией коронавируса в Украине и отметил, что противоэпидемические ограничения необходимо пересматривать.



МинПром



... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



