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За 9 месяцев объем наличных гривень вне банков вырос на 90 млрд
12.10.20 17:28 , Бизнес Цензор
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В сентябре увеличился на 1% (на 4,65 млрд грн), с начала года (то есть за три квартала) – на 23,6% (90,7 млрд грн), а за последние 12 месяцев (то есть по сравнению с показателем на 1 октября 2019 года) – на 32,5% (116,6 млрд грн) – до 475,1 млрд грн. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), передает БизнесЦензор со ссылкой на Finbalance.
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