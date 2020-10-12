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Минэкономики заявляет о снижении темпов падения ВВП

12.10.20 15:39 , УНИАН
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Падение валового внутреннего продукта Украины по итогам восьми месяцев 2020 года замедлилось до 5,8% после падения на 6,2% по итогам января-июля, сообщается в обзоре экономической активности за январь-август 2020 года Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства

"В августе 2020 года на фоне продолжения адаптации к деятельности в условиях мягкого карантина почти все виды экономической деятельности продемонстрировали снижение темпов падения, а некоторые – даже рост (в частности, розничный сегмент рынка и строительство)", - сказано в обзоре.

В Минэкономики отметили, что все виды промышленной деятельности, строительство, транспортная сфера, торговля, а также сельское хозяйство улучшили свою динамику, а индекс ожиданий деловой активности вырос по сравнению с июлем. Это привело к замедлению падения сводного индекса производства товаров и услуг до 6,5% (по итогам семи месяцев падение индекса составило 7,3%).

Среди ключевых факторов, которые позитивно сказались на экономике, министерство отметило благоприятную конъюнктуру на мировых рынках черных металлов и металлических руд в августе, сохранение относительно высокой покупательной способности населения и адаптацию бизнеса к работе в условиях карантина. Вместе с тем отмечается низкая инвестиционная активность в отечественной экономике.

МинПром

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