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На автозаправках Украины опять дорожает газ

12.10.20 16:07 , enkorr
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Розничные операторы, работающие в эконом-сегменте, в период с 9 по 12 октября повысили стоимость автогаза на 10–40 коп./л. Об этом свидетельствуют данные ежедневного ценового мониторинга "Консалтинговой группы А-95".

Сеть АЗК "БРСМ-Нафта" подняла цены на 9 коп./л, до 12,35 грн/л. Такие сети, как Chipo и Mango, повысили цены на 12 коп./л, до 11,96 и 11,81 грн/л соответственно.

UPG повысила цены на 10 коп./л, до 12,15 грн/л. На станциях Motto автогаз подорожал также на 10 коп./л, до 11,91 грн/л. Консолидированная сеть "Привата", владеющая самым большим количеством газовых модулей, повысила цены на 40 коп./л, до 11,35 грн/л на станциях в Закарпатской области.

KLO, "Укргаздобыча" и "Олас" за выходные подняли цены на 10-40 коп./л.

Средняя стоимость СУГ по Украине 12 октября составила 12,22 грн/л (+4 коп./л).

МинПром






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