Польша перенесла начало добычи газа в Украине Польская PGNiG перенесла начало разведки газа в Украине с ранее заявленного третьего квартала 2020 года на первую половину 2021 года, сообщил глава компании Ежи Квенцицкий (Jerzy Kwieciński).



"PGNiG также намерена более активно участвовать в проектах, связанных с добычей углеводородов в Украине. Компания планирует начать разведку природного газа в этой стране в первой половине 2021 года", - уточняется в пресс-релизе компании.



Как сообщалось, в феврале 2020 года вице-президент совета директоров PGNiG Роберт Перковски сообщил, что PGNiG намерена приступить к разработке углеводородов во Львовской области в третьем квартале 2020 года.



Ранее, в начале декабря 2019 года польская компания PGNiG SA и украинская группа компаний "ЭРУ" подписали соглашение о разведке и добыче природного газа во Львовской области.



PGNiG – крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



