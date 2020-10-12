Поляки заинтересовались украинскими ТЭС и облэнерго Польская PGNiG и Фонд госимущества заключили договор о конфиденциальности в рамках будущего участия компании в приватизации украинских энергетических объектов.



Соглашение подписали глава Фонда госимущества Украины Дмитрий Сенниченко и глава правления PGNiG Ежи Квенцицкий в присутствии президентов Украины и Польши Владимира Зеленского и Анджея Дуды в понедельник, сообщается на сайте компании.



"Возможное участие PGNiG в приватизации энергетического сектора в Украине – это возможность усилить сотрудничество между нашими странами и вместе построить энергетическую безопасность в этой части Европы. Я убежден, что благодаря нашему опыту и компетенции мы могли бы стать ценным партнером для украинской стороны", - сказал Квенцицкий, слова которого приводятся в пресс--релизе.



По словам источника на рынке электроэнергии, польскую сторону в плане приватизации интересуют ТЭЦ и облэнерго.



PGNiG – крупнейшая нефтегазовая компания Польши, занимающаяся разработкой газовых и нефтяных месторождений, добычей, хранением и транспортировкой энергоносителей, а также строительством и развитием нефтегазовой транспортной сети, экспортом и импортом газа.



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