Снижение портовых сборов поддержит конкурентоспособность украинских предприятий По мнению Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), снижение портовых сборов будет способствовать удержанию экспортного потенциала и конкурентоспособности украинских предприятий в условиях кризиса.



"По расчетам компаний-членов Комитета по логистике Ассоциации, даже от снижения портовых сборов на 20% можно ожидать, что Украина сохранит свои основные экспортно ориентированные отрасли и, в перспективе, увеличит годовой грузооборот в морских портах до 190 млн т в 2021-2025 годах", — говорится в сообщении.



Как сообщают в пресс-службе ЕБА, согласно оценке специалистов Всемирного банка, потенциал снижения портовых сборов в Украине — 63%. Снижение процентной ставки привлечет грузопотоки в украинские порты и будет иметь серьезный экономический эффект.



"Например, снижение портовых сборов с 1 января 2018 года на 20% позволило увеличить грузооборот в украинских портах на 21% и достичь уровня в 160 млн т в 2019 году. Сейчас потенциал снижения портовых сборов остается на уровне 40-50% для повышения конкурентоспособности отечественных портов", — объяснили в пресс-службе ЕБА.



В ЕБА отмечают, что доходы "Администрации морских портов Украины" (АМПУ) от портовых сборов в большинстве случаев не используются на развитие и модернизацию инфраструктуры, при этом техническая отсталость портов сдерживает развитие экспорта и экономики страны.



"Поэтому снижение нормы отчислений чистых доходов АМПУ в государственный бюджет до 30% при одновременном снижении портовых сборов на 20% позволит АМПУ инвестировать около 1,5 млрд грн/год в модернизацию портовой инфраструктуры Украины", — считают в Европейской бизнес-ассоциации.



Эксперты Комитета по логистике Ассоциации обратились к премьер-министру Украины с просьбой инициировать внесение необходимых изменений для снижения ставок портовых сборов с 2021 года и уменьшение отчисления дивидендов АМПУ в госбюджет.



МинПром ... ... Facebook Twitter Google+ Подписывайтесь на канал МинПром в Подписывайтесь на канал МинПром в Telegram , читайте нас в Facebook Twitter , чтобы первыми узнавать о новых материалах и ключевых событиях дня. Печать Отправить другу Отправить другу e-mail Вашего друга: Код: Введите код на картинке: * : Поля обозначенные * обязательны для заполнения!



Комментарии



... Новости партнеров Новости smi2.ru Новости smi2.ru ... ...



