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Снижение портовых сборов поддержит конкурентоспособность украинских предприятий

12.10.20 15:22 , elevatorist
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По мнению Европейской бизнес-ассоциации (ЕБА), снижение портовых сборов будет способствовать удержанию экспортного потенциала и конкурентоспособности украинских предприятий в условиях кризиса.

"По расчетам компаний-членов Комитета по логистике Ассоциации, даже от снижения портовых сборов на 20% можно ожидать, что Украина сохранит свои основные экспортно ориентированные отрасли и, в перспективе, увеличит годовой грузооборот в морских портах до 190 млн т в 2021-2025 годах", — говорится в сообщении.

Как сообщают в пресс-службе ЕБА, согласно оценке специалистов Всемирного банка, потенциал снижения портовых сборов в Украине — 63%. Снижение процентной ставки привлечет грузопотоки в украинские порты и будет иметь серьезный экономический эффект.

"Например, снижение портовых сборов с 1 января 2018 года на 20% позволило увеличить грузооборот в украинских портах на 21% и достичь уровня в 160 млн т в 2019 году. Сейчас потенциал снижения портовых сборов остается на уровне 40-50% для повышения конкурентоспособности отечественных портов", — объяснили в пресс-службе ЕБА.

В ЕБА отмечают, что доходы "Администрации морских портов Украины" (АМПУ) от портовых сборов в большинстве случаев не используются на развитие и модернизацию инфраструктуры, при этом техническая отсталость портов сдерживает развитие экспорта и экономики страны.

"Поэтому снижение нормы отчислений чистых доходов АМПУ в государственный бюджет до 30% при одновременном снижении портовых сборов на 20% позволит АМПУ инвестировать около 1,5 млрд грн/год в модернизацию портовой инфраструктуры Украины", — считают в Европейской бизнес-ассоциации.

Эксперты Комитета по логистике Ассоциации обратились к премьер-министру Украины с просьбой инициировать внесение необходимых изменений для снижения ставок портовых сборов с 2021 года и уменьшение отчисления дивидендов АМПУ в госбюджет.

МинПром

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